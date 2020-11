(Agenzia Vista) Tirana, 20 novembre 2020 Di Maio visita scuola italiana a Tirana, riceve in dono un dolce fatto dagli allievi Durante la missione in Albania, il ministro Di Maio ha fatto visita alla scuola italiana a Tirana. In conclusione della visita, piccola sorpresa per il titolare della Farnesina. Una delegazione di giovanissimi studenti ha preparato, e regalato, un dolce per accogliere il Ministro Di Maio, seguendo le ricette italiane apprese nel corso della Settimana della cucina italiana nel mondo. 00_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev