(Agenzia Vista) Napoli, 20 settembre 2020 Di Maio vota al seggio a Pomigliano, città dell'alleanza Pd-M5s Voto a Pomigliano d'Arco per Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è arrivato intorno alle 11 al seggio allestito presso la scuola "Sulmona" di via Sandro Pertini, nel comune in provincia di Napoli, dove si vota anche per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. La cittadina alle porte di Napoli è stata la prima delle sei in Italia in cui si è realizzata l'alleanza Pd-M5s per le comunali. Instagram Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev