(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2020 'Diablo vive', a un anno dall'omicidio manifesti e murales a Roma per Piscitelli detto 'Diabolik' Dopo che il Comune di Roma ne aveva imposto la cancellazione è apparso un nuovo murales per ricordare Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, davanti alla sede degli Irriducibili della Lazio in via Amulio. La via è stata inoltre tappezzata di manifesti per ricordare l’ultrà. Il tifoso laziale era stato ucciso al Parco degli Acquedotti un anno fa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev