Diario Usa, il commento di Sechi: "Maga rally", sarà vera una vera rimonta di Trump?

(Agenzia Vista) Miami, Usa, 18 ottobre 2020 Il direttore dell'Agi Mario Sechi in Usa per seguire la campagna elettorale. A due settimane dal voto americano Sechi commenta il "Maga" rally di Trump seguitissimo, anche se i sondaggi danno Biden in vantaggio di ben nove punti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev