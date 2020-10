Dibattito Trump-Biden, si parla uno per volta grazie a un bottone

Milano, 20 ott. (askanews) - Ultimo dibattito delle presidenziali negli Stati Uniti, giovedì 22 ottobre a Nashville, in Tennessee. La Commissione competente ha affermato che il microfono di ciascun candidato - il presidente Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden - sarà silenziato per consentire all'altro di fare due minuti di osservazioni di apertura all'inizio di ogni segmento di 15 minuti del dibattito.Un pulsante per consentire a ciascun candidato di parlare senza interruzione. Il dibattito finale inoltre sarà caratterizzato dalla possibilità di spegnere il microfono di ciascuno a tempo debito, cercando di evitare le interruzioni che hanno rovinato il primo incontro.Il team di Trump ha espresso obiezioni; il presidente nel primo incontro diretto aveva ripetutamente alzato la voce per interrompere sia Biden che il moderatore. Il presidente uscente ha detto che prenderà comunque parte all'evento di giovedì sera, facendo il test per il Covid 19 subito prima: una delle sue ultime possibilità di raggiungere un vasto pubblico in prima serata prima delle votazioni che culminano il 3 novembre.A moderare dovrebbe esserci Kristen Welker di NBC News, una rispettata giornalista del pool della Casa Bianca, criticata da Trump perchè secondo lui troppo di parte.