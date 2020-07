(Agenzia Vista) Milano, 06 luglio 2020 Il presidente della regione Lombardia su Facebook: "Da questa mattina e per i prossimi giorni in Piazza Città di Lombardia sarà diffusa la musica del grande Maestro Morricone. Un piccolo segno di riconoscenza e un’opportunità per lombardi e turisti che, attraversando la piazza coperta più grande d’Europa, avranno modo di ascoltare le indimenticabili musiche di Ennio Morricone. Grazie Maestro" Facebook Fontana agenziavista.it