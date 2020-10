(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre Digitale, Di Maio: "La Farnesina impegnata nel rilancio dell'Italia" “Dare gli strumenti agli imprenditori italiani per rinnovarsi nel campo digitale, la Farnesina è pienamente impegnata nel rilancio del Paese”. Lo ha dichiarato il Ministro Luigi Di Maio all’evento Next Generation, the Italian Innovation society al Naba di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev