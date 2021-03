(Agenzia Vista) Roma, 4 marzo Dimissioni Zingaretti, Migliore (Italia Viva): “Governo Draghi resta solido” “Massimo rispetto per quanto attiene al dibattito interno al Pd. Noi siamo impegnati sulla riflessione su cosa sia questa nuova fase aperta dal Governo Draghi che per noi rappresenta un’occasione che l’Italia non deve perdere. Se il Governo ne esce indebolito? Credo di no, il Governo è nato su basi solide con un appello di Mattarella che va oltre i dissidi interni” sono le parole del deputato di Italia Viva Gennaro Migliore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev