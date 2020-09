Dinoi (Aepi): “Accordo con Anci per promuovere Made in Italy. Fare sistema tra comuni e imprese”

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 “L’accordo di oggi con l’Anci è occasione per rimettere in moto il lavoro che abbiamo fatto e punta a creare una modalità di sistema tra comuni e imprese del territorio per promuovere il Made in Italy. Grande opportunità per promuovere l’export in tempi di pandemia” queste le parole del presidente della Confederazione delle associazioni europee dei professionisti e imprese Mino Dino alla presentazione dell’accordo tra Associazione europea di professionisti e imprese e l’Associazione nazionale dei comuni italiani. agenziavista.it