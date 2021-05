Direzione Aeroporti di Roma: "Ampliate le tratte dei voli Covid-tested"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 "Dopo alcune sperimentazioni in Italia, abbiamo varato un protocollo per i voli Covid-tested. Da venerdì il Governo ha approvato l'ampliamento dei voli Covid-tested. Possono viaggiare sia chi si sposta per lavoro che chi arriva per turismo. Per poter entrare in Italia da paesi dell' Unione europea, area Schengen, Gran Bretagna e Israele basterà sottoporsi al tampone entro 48 ore prima del viaggio", così Ivan Bassato direzione operazioni Aeroporti di Roma. / Adr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev