(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Direzione Pd si apre con un minuto di silenzio per omaggiare Franco Marini La Direzione nazionale del Partito Democratico si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Marini, ex presidente del Senato, scomparso martedì scorso all'età di 87 anni. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev