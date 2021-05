Dirottamento aereo in Bielorussia Di Maio: "Inaccettabile"

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 "Per quanto riguarda ciò che è successo ieri in Bielorussia lo riteniamo inaccettabile, di sicuro molte compagnie aeree non sorvoleranno più quei cieli. L'Unione europea deve restare unita, perchè sulle divisioni si gioca l'arroganza di Paesi che si permettono di compiere azioni come queste", così il ministro degli Esteri Di Maio intervenendo al webinar sui salari minimi in Ue. / Facebook Parlamento europeo in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev