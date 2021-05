(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 maggio 2021 "I 27 capi di Governo si sono messi rapidamente d'accordo per applicare sanzioni anche economiche contro la Bielorussia. Non tolleriamo che si tenti di giocare alla roulette russa con la vita di persone innocenti. Le decisioni prese ieri sono all'altezza di quanto avvenuto", così il presidente del Consiglio europeo Michel in conferenza stampa dopo la prima giornata del Consiglio a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev