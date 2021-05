Dirottamento Bielorussia, Von der Leyen: "Congelare i 3 miliardi di aiuti Ue"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 maggio 2021 "Serve una risposta molto forte alla Bielorussia contro questo dirottamento completamente inaccettabile. Lukashenko deve capire che questo atto non può restare senza conseguenze. Il pacchetto da 3 miliardi di investimenti pronto ad andare dalla Ue a Minsk resta congelato finché il Paese non diventerà democratico e fin quando non ci sarà libertà di stampa e di opinione", così la presidente della Commissione europea Von der Leyen prima del Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev