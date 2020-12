(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Disabili, Casellati: "Prestare attenzione a vittime dimenticate della pandemia" "In questa drammatica crisi sanitaria, economica e sociale che il mondo sta vivendo, prestare attenzione a tutte le donne, gli uomini, i ragazzi, i bambini più deboli e più sfortunati, non è solo un impegno morale ma una scelta obbligata". Queste le parole della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo video messaggio in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev