(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Disabili, Salvini: "Per 6 milioni di persone non promesse ma impegno concreto" Il video messaggio del leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità: "Voglio far crescere i miei figli in un’Italia dove non ci siano cittadini dimenticati: lavoratori fragili, congedi parentali, riconoscimento della LIS (Lingua italiana dei segni) e di condizioni come la sordocecità, diritto alla scuola per migliaia di studenti per i quali la didattica a distanza non è praticabile, superbonus per abbattere le barriere architettoniche. E inoltre: si usi almeno l’1% dei soldi che arriveranno dall’Europa per interventi non più differibili come l’aumento delle pensioni di invalidità. Nel dialogo costante con famiglie e associazioni (che ringrazio), la Lega combatte non solo oggi, Giornata internazionale delle persone con disabilità, ma ogni giorno, queste battaglie e ottiene anche vittorie. Perché non ci siano italiani di serie B, insieme si può". / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev