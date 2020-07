(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2020 Disciplina spirituale cinese in piazza Montecitorio per dire "Stop persecuzione Falun Gong in Cina" Alcuni rappresentanti dell'organizzazione Falun Gong in piazza Montecitorio per dire stop alla persecuzione in Cina contro chi pratica questa disciplina spirituale cinese, nel 21esimo anniversario dell'inizio della feroce persecuzione contro di loro da parte del regime del partito comunista cinese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev