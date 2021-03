Disincagliata la nave portacontainer bloccata nel Canale di Suez

Roma, 29 mar. (askanews) - La nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana, ha iniziato a muoversi.E' stata rimessa a galla con successo e riorientata per l'80% nella giusta direzione, secondo quanto comunicato dal direttore dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie. La prima a muoversi sarebbe stata la poppa della nave, che pesa più di 200.000 tonnellate.Ancora non si sa quando il traffico potrà essere ripristinato nel Canale che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo, dove da giorni ci sono quasi 400 navi bloccate alle estremità e al centro. Qui si concentra circa il 10% del commercio marittimo internazionale e ogni giorno perso è un danno enorme a livello economico e costi importanti.Subito dopo la notizia della portacontainer che ha iniziato a muoversi i prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 2%.