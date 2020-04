(Agenzia Vista) Sicilia, 05 aprile 2020 Dispositivi dalla Cina a Palermo, Musumeci: "Nei prossimi giorni arriverà un altro carico" Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci commenta l'arrivo a Palermo del primo aereo cargo proveniente dalla Cina con 40 tonnellate di dispositivi di protezione individuale per fronteggiare l’emergenza coronavirus nell’isola: "Appena abbiamo compreso la difficoltà della Protezione civile nazionale nel far fronte alle richieste di tutte le Regioni ci siamo mossi per trovare un rimedio e dare risposta a tutti. Ci son volute più di due settimane di lavoro e confesso che fino all’ultimo abbiamo temuto che l’importante acquisto potesse saltare" / courtesy TGS-GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev