(Agenzia Vista) Venezia, 21 aprile 2021 "Sul dl Covid io penso che siano ore utili per aggiustare il tiro. Sono convinto che il presidente Draghi, che è persona equilibrata e di buon senso, saprà ascoltare queste osservazioni che i colleghi presidenti fanno insieme a me". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev