Dl Cura Italia, Meloni a M5S: votate nostro odg, dite no al Mes

Roma, 24 apr. (askanews) - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo in Aula alla Camera si è rivolta al Movimento Cinque stelle, invitando i colleghi a votare l'ordine del giorno di Fdi per dire 'no' al Mes."Abbiamo presentato un ordine del giorno sul quale non c'è possibilità di giocare: o sì o no. L'Italia non attivi in nessun caso il Fondo salva stati (o Mes). Mi piacerebbe che questo Parlamento desse un segnale chiaro e mi voglio rivolgere ai colleghi del M5s. Ho letto 'non ci facciamo dividere dalla Meloni, non cadiamo nella trappola della Meloni', sono disponibile a ritirare la mia firma su questo odg, sono disponibile a fare sì che la prima firma sia di un collega del Movimento Cinque stelle e dico sì, non vi dovreste dividere, dovreste votare compatti insieme a noi. Perché signori, c'è un momento in cui la storia chiama, c'è un momento in cui la storia chiama, molti di voi sono candidati perché volevano fare la differenza, perché volevano fare la storia, volevano salvare l'Italia, questo è il momento in cui potete farlo, perché c'è un giorno in cui veniamo messi di fronte a un bivio e dobbiamo decidere con la nostra coscienza da che parte stare. Noi non staremo dalla parte di chi vuole svendere l'Italia, speriamo che siate con noi", ha concluso.