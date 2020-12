(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre Dl migranti, Meloni: “Conte vuole fare il presidente degli immigrati. Si dimetta” “Mentre i negozi chiudono i porti aprono. Mentre agli italiani si impedisce di passare il Natale in famiglia si permette agli immigrati di andare in giro per il mondo. Pensiamo sia da cinici e da pazzi. Se Conte vuole fare il presidente del Consiglio degli immigrati e non degli italiani si dimetta” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al flash mob organizzato dal centrodestra di fronte a Palazzo Chigi contro i decreti che riformano la materia dell’immigrazione. Durata: 00_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev