Dl ristori, Conte: "Ristoro corrisposto al piu' tardi entro meta' dicembre"

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2020 Nell'Aula della Camera dei deputati l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui contenuti del nuovo Dpcm recante ulteriori misure per contrastare l'epidemia da COVID-19. "Il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a una sfida che non è meno minacciosa di quella combattuta a primavera, è una seconda sfida. Tutti i Paesi europei stanno affrontando l'urto drammatico e adottano misure via via più restrittive, simili a quella del nostro dpcm. In alcuni casi anche più severe delle nostre", ha detto Conte. Durata 02_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev