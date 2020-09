(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2020 Dl semplificazioni, Bordonali (Lega): “Siamo in quattro gatti a discuterne in aula” “Siamo in quattro gatti a discuterne in aula” queste le parole di Simona Bordonali, Lega, durante il suo intervento alla Camera dei Deputati sul Dl semplificazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev