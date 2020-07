Dl semplificazioni, Conte: "Italia veloce", subito 130 opere

Roma, 7 lug. (askanews) - "Ieri abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche - Italia Veloce - a cui aggiungiamo le opere per le Olimpiadi di Cortina, quelle per sanità, dissesto idrogeologico, scuole, caserme, carceri e polizia" e che partiranno subito grazie alle nuove norme. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa a palazzo Chigi sul decreto semplificazioni approvato ieri notte dal Consiglio dei ministri.Il premier ha elencato alcuni tratti di Alta velocità i cui cantieri partiranno per primi: "Salerno-Reggio Calabria, Palermo -Catania-Messina, Pescara-Roma, Genova-Ventimiglia, Venezia -Trieste, Brescia-Verona", poi ci saranno anche "la Gronda, la 106 ionica, l'ampliamento di Salaria e Pontina, la Ragusana, il ponte della liguria", e ancora "il commissarimento di 9 dighe sarde e in Lombardia le opere per olimpiadi".