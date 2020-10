(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 6 ottobre 2020 Dl sicurezza, Salvini: “Governo ha scelto di smontarli per dare più soldi ai clandestini” “In Consiglio dei ministri hanno appena smontato i Decreti sicurezza per dare più soldi a chi sbarca in Italia. Non ne possiamo più di clandestini e mangia-pane a tradimento in Italia” queste le parole di Matteo Salvini durante un comizio a Taurianova (Reggio Calabria). / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev