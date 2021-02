(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 febbraio 2021 Dombrovskis (Comm. UE): “Stiamo svoltando l'angolo per superare la crisi economica” “Mentre la pandemia continua a determinare le nostre previsioni, le ultime previsioni della Commissione mostrano che finalmente stiamo girando l'angolo per superare la crisi economica. C’è ancora un'elevata incertezza e a rischi di ribasso. Tuttavia, ci sono motivi per nutrire un cauto ottimismo. La crescita dovrebbe riprendere in primavera e acquisire slancio con l'avanzare delle campagne di vaccinazione, l’inizio della diminuzione della pressione sui sistemi sanitari e l’allentamento delle misure di contenimento. L'economia dell'UE dovrebbe tornare ai livelli di PIL pre-pandemia nel 2022, prima di quanto previsto in precedenza. Nel frattempo, dobbiamo ancora contenere le ricadute socio-economiche”. Così il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis intervenendo in conferenza stampa al termine della videoconferenza informale dei Ministri dell’Economia e delle Finanze. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev