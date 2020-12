(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2020 Donne, Elvira Frojo racconta il suo libro “Il tempo del cuore. Il Galateo delle donne imperfette” “La pandemia ha messo a nudo una società di rancori sociali, individualista e narcisista. La donna dell’accoglienza e della tenerezza, dell’impegno e della competenza può invertire il corso di una deriva nell’agire quotidiano e nelle relazioni?” E’ la domanda da cui parte l’avvocato-giornalista Elvira Frojo nel suo ultimo libro dal titolo “Il tempo del cuore. Il Galateo delle donne imperfette” (Edizioni San Paolo 2020, pp. 176, euro 18,00)”, “un libro per riflettere, per sentire il gusto della vita, per sorridere”. “È un percorso di resilienza che crede nella possibilità del cambiamento recuperando, con la profondità dei sentimenti delle donne, forza interiore, autostima, solidarietà e benessere. Il libro è un viaggio tra sentimenti e passioni, tra solitudini e affetti, tra spiritualità ed eticità, vissuto anche da donne incontrate dall’autrice. Donne che sognano, soffrono, amano e che vivono, comunque, con gioia in ogni stagione della vita”, spiega Frojo, coautrice di “Non di solo pane” (Le Lettere, 2015 e Maggioli, 2017), e autrice anche di “Il sorriso delle donne imperfette. Viaggio nell’alfabeto del benessere” (San Paolo, 2018). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it