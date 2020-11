(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 novembre 2020 Donohoe (Presidente Eurogruppo): "Oggi in riunione riforma Mes e backstop" "L'Eurogruppo discuterà oggi della riforma del Mes e dell'entrata in vigore del backstop per il Fondo di risoluzione unico prima del previsto. Sono cambiamenti che servono a rafforzare l'euro e l'unione bancaria, per sostenere i cittadini, le imprese e le economie, per combattere le sfide economiche della Covid-19". Lo dice il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, in un videomessaggio prima della videoconferenza dell'Eurogruppo. / Ebs Durata: 00_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev