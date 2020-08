(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 Doppia preferenza, Boccia: "Piemonte e Calabria si adeguino, noi pronti a intervenire" Nell'Aula di Palazzo Madama le dichiarazioni di voto sul decreto-legge sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo in Aula: "Per quanto riguarda la Puglia "siamo intervenuti perché era inevitabile intervenire. E lo faremo anche per il Piemonte e per la Regione Calabria. Con il presidente del Consiglio abbiamo posto un tema chiaro: o si fa o si diffida. Sono sicuro che Piemonte e Calabria lo faranno". / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev