(Agenzia Vista) Napoli, 04 dicembre 2020 Dpcm, De Luca: "Condivido rigore del Governo. In Campania vietato andare in seconde case" “In queste ore il governo sta prendendo delle decisioni di rigore. Per una ragione di onestà intellettuale devo dire che in questo caso io condivido appieno le misure del governo.” Lo ha detto il Presidente della Campania De Luca in una diretta su Facebook, specificando che in Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case nel periodo festivo. / Facebook Vincenzo de Luca Durata: 01_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev