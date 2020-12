(Agenzia Vista) Abruzzo, 04 dicembre 2020 Dpcm, Marsilio (Gov. Abruzzo): "Famiglie divise, ristori incerti e niente soluzioni per il contagio" "Nel nuovo Dpcm anziani soli e famiglie divise, ristori incerti e nessuna vera soluzione per il contagio. La regione Abruzzo sta rispondendo con screening di massa per la popolazione". Queste le parole del governatore della regione Marco Marsilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev