(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2020 "Una distruzione totale, eravamo diciassette dipendenti e ora siamo in tre. Ci dovrebbero almeno far lavorare, tutto questo affollamento non ci sta, non ci sono i turisti. Ci indebitiamo su indiebitiamo". Queste le parole di alcuni ristoratori del centro di Roma sul nuovo Dpcm che impone la chiusura dei locali dalle 18. Durata: 02_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev