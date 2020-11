Dpcm, Sala: "Non guido nessuna rivolta di sindaci, decisioni del governo vanno rispettate"

(Agenzia Vista) Milano, 06 novembre 2020 Covid, Sala: "Non guido nessuna rivolta di sindaci, decisioni del governo vanno rispettate" Non guido nessuna rivolta dei sindaci, come invece titola oggi un quotidiano. È successo che alcuni miei colleghi sindaci di città capoluogo lombarde hanno legittimamente scritto al ministro Speranza e al presidente Fontana chiedendo di avere visibilità sui dati che riguardano la loro provincia. Ipotizzano la possibilità che le loro province non siano da considerarsi rosse ma arancioni. Questo non riguarda Milano, sia chiaro". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook. 01_10 Facebook Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev