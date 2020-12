(Agenzia Vista) Roma, 7 dicembre Dpcm, Salvini: "Il Natale non è per soli ricchi" “Non vorrei un Natale per soli ricchi. Perché visto che è vietato lo spostamenti fra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, questo vuol dire che se tu hai la possibilità economica di partire il 20 dicembre e tornare il 10 gennaio, te ne puoi fregare di tutto e di tutti e chi si è visto si è visto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, durante una diretta su Instagram insieme al Prof. Matteo Bassetti. / Instagram Matteo Salvini Durata: 00_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev