(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2020 Dpcm, Salvini: "Sicilia chiusa vale anche per clandestini che sbarcano a Lampedusa?" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Instagram per commentare il nuovo Dpcm del Governo. / Instagram Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev