(Agenzia Vista) Roma, 02 Novembre 2020 Dpcm, "Significherà rispettare delle regole per uscire meglio e prima dalle difficoltà" "Significherà semplicemente che in alcune zone dell'Italia essendoci più difficoltà, bisognerà rispettare delle regole per uscirne meglio e prima". Così il Senatore Danilo Toninelli (M5S) fuori dal Senato in occasione dell'informativa del Presidente Conte sulla crisi pandemica. Durata: 00_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev