(Agenzia Vista) Genova, 01 dicembre 2020 Dpcm, Toti: "Chiesto a governo equilibrio tra salute ed esigenze socio-economiche" "Come Regioni abbiamo chiesto di valutare con grande misura tutte le attività di contrasto al virus ma anche quelle religiose, sociali, i ricongiungimenti familiari e le esigenze del mondo del commercio, delle filiere agroalimentari, del turismo e degli sport invernali, filiere che hanno già pagato un prezzo molto alto e rischiano di pagarne uno ulteriore". Lo ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti nel punto stampa in Regione in merito alla conferenza Stato-Regioni in vista del prossimo dpcm. 01_03 Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev