(Agenzia Vista) Imperia, 11 gennaio 2021 Dpcm, Toti: "Nessuna regione in zona bianca ma avremo prospettiva positiva" "Nel prossimo decreto l'Italia resterà divisa in zone con l'ingresso di una zona bianca che abbiamo voluto fortemente. Probabilmente ora non ci sarà nessuna regione in fascia bianca ma almeno avremo una prospettiva positiva su cui indirizzarci". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo la visita all'ospedale di Imperia. Facebook Toti 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev