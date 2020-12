(Agenzia Vista) Venezia, 03 dicembre 2020 Dpcm, Zaia: "Non poche perplessità, ci dà qualche guaio" "È un Dpcm che lascia non poche perplessità. Prima viene la salute, lo diciamo a tutti quelli che dicono che pensiamo solo al fatturato. Il Dpcm è talmente incisivo su alcuni aspetti come gli spostamenti e il Governo si è visto nottetempo a fare un decreto-legge. Questo Dpcm, se non venisse cambiato dal Governo, posso garantire che qualche guaio ce lo dà" sugli spostamenti. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. 04_20 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev