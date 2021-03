Draghi: 2 lotti vaccini da Anagni a Belgio, sorveglianza continua

Roma, 24 mar. (askanews) - Dallo stabilimento Catalent di Anagni "oggi sono partiti due lotti" destinati al "Belgio, all'interno dell'Ue, alla casa madre AstraZeneca. Dove andranno poi non lo so, ma la sorveglianza continua".Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua replica alla Camera."Sabato sera - ha ricostruito - ho ricevuto una telefonata dalla presidente della Commissione Ue, che mi ha segnalato alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti nello stabilimento della Catalent di Anagni, che è una società che infiala i vaccini. Mi si suggeriva di ordinare un'ispezione, ho chiesto al ministro Speranza di mandare i Nas che sono andati immediatamente e dopo una notte di lavoro hanno identificato effettivamente dei lotti che sono stati bloccati. Oggi ne sono partiti due, nel frattempo la sorveglianza continua per i lotti rimanenti".