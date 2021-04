(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2021 "Dobbiamo cambiare il corso degli eventi e fare subito per quanto riguarda il cambiamento climatico. Con il Next Gent vogliamo liberare l’Europa dal carbone entro il 2050 e puntare sull’economia circolare. L’Italia è un paese bello ma fragile. Con la presidenza del G20 porteremo avanti il discorso per la salvezza del pianeta", così Mario Draghi al Summit sul clima / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev