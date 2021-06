Draghi: "Enti internazionali rivedono a rialzo previsioni Italia"

(Agenzia Vista) Modena, 01 giugno 2021 "Gli imprenditori pianificano investimenti, segno che sono tornati a essere ottimisti. Le famiglie sono per ora un pò più caute, ma anche qui ci sono forti segnali di miglioramento. Tutti gli enti internazionali stanno rivendendo al rialzo le previsioni sulla crescita". Lo dice il premier Mario Draghi parlando a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena in occasione di una visita agli impianti industriali di un complesso produttivo del distretto ceramico modenese. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev