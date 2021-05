Draghi: il certificato verde europeo sarà pronto a metà giugno

Roma, 25 mag. (askanews) - "Altra notizia importante: il certificato verde con lo stato di salute dei cittadini europei sarà pronto, il consiglio europeo e il parlamento europeo sono d'accordo, a metà giugno": lo ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi, in una conferenza stampa a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles."Ci sono però ancora delle questione aperte, che non sono dei dettagli su cui si dovrà pronunciare l'Ema, in particolarela durata di questo passaporto", ha poi aggiunto.(immagini Palazzo Chigi Youtube)