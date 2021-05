Draghi: "Importante attrezzarsi per pandemie future in modo che non ci siano egoismi"

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 "E' molto importante attrezzarsi per la prossima volta che avremo una pandemia che ci sorprenderà, in modo che non ci siano egoismi. Non tanto l'Europa, che ha sempre esportato la metà dei suoi vaccini, ma anche Usa e Regno Unito. Per questo servono le organizzazioni come quella del commercio mondiale, che avrà la parola anche sui brevetti dei vaccini", così Mario Draghi alla conferenza stampa del Global Health Forum. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev