(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2021 “Sulle nuove generazioni: dobbiamo garantire ai giovani casa, lavoro e welfare per facilitare la formazione di una famiglia. Il Pnrr prevede anche ingenti stanziamenti per il lavoro femminile e per il sostegno alla maternità” lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la replica alle osservazioni sul Pnrr alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev