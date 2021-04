Draghi: "In zone gialla e arancione tutte le scuole riaprono in presenza"

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 "Le scuole riaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, nelle zone rosse in parte in presenza e in parte a distanza". Così in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrando le decisioni della cabina di regia sulle misure anti Covid. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev