Draghi: lo Stato c'è e ci sarà, Bergamo simbolo anche di riscatto

Milano, 18 mar. (askanews) - "Oggi è una giornata piena di tristezza, ma anche di speranza, vorrei che tutti voi mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c'è e ci sarà, non possiamo abbracciarci ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla cerimonia di inaugurazione del Bosco della memoria a Bergamo, dedicato alle vittime del Covid, nella giornata nazionale per i morti del virus."Questo luogo è simbolo del dolore di una intera nazione, ma anche luogo di un impegno solenne: siamo qui per promettere ai nostri anziani che non capiterà più che le persone fragili non vengano assistite e protette", ha aggiunto, "Solo così questo bosco sarà anche simbolo del nostro riscatto".