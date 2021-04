(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2021 "Mi dispiace che la nuova compagnia si chiamerà Ita e quindi non ci sarà più il nome Alitalia, ho viaggiato quasi sempre con loro quindi è come essere in famiglia, una famiglia un po' costosa ma ci sono affezionato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev