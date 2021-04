Draghi: "Nel Pnrr c'è destino dell'Italia non sono solo numeri"

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2021 "Sbaglieremmo a considerare il Pnrr come un insieme di progetti e numeri, in gioco ci sono le vite degli italiani, dei giovani e delle donne. C'è in gioco il destino del Paese", così Mario Draghi alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev